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أخبار العالم

اسم جديد من ترامب لفيروس كورونا.. واللقاح المضاد في مراحل التجارب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اسم الفيروس الصيني، على فيروس كورونا المستجد، وذلك في تغريدة جديدة له على تويتر. 

وكتب ترامب في تغريدته: "ستدعم الولايات المتحدة بقوة تلك الصناعات ، مثل الخطوط الجوية وغيرها ، التي تتأثر بشكل خاص بالفيروس الصيني. سنكون أقوى من أي وقت مضى". 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء مرحلة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن اللقاح المضاد لكورونا لايزال في مراحل التجارب السريرية، موضحا أن "النتائج واعدة".

وطالب ترامب الأمريكيين بتجنب التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا.

كما طالب الرئيس الأمريكي بفرض قيود على السفر وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والحانات وصالات الطعام.
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