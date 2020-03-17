كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





ومنذ أيام، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستجري فحوصات حجر صحي مشددة على القادمين من إيطاليا وإيران، الدولتان المتضررتان بشدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى البر الصيني الرئيسي وكل من هونج كونج وماكاو.





وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه سيُطلب من الوافدين من الدولتين المتضررين بشدة من تفشي كوفيد-19 كتابة تقرير حجر صحي خاص والإجابة على أسئلة تخص وضعهم الصحي للتحقق مما إذا كانوا يعانون من الحمى أو أي أعراض تنفسية.





وتفرض كوريا الجنوبية اعتبارا من فبراير الماضي تدابير حجر صحي مكثفة على القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو كجزء من مجهوداتها لمنع تفشي الفيروس داخل أراضيها.