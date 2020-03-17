أوهايو الأمريكية تؤجل الانتخابات التمهيدية بسبب كورونا

أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية، تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي كان مقرر لها اليوم الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية أوهايو الأمريكية، عن تقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من 100 ألف شخص أو 1% من سكان الولاية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء مرحلة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.





وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن اللقاح المضاد لكورونا لايزال في مراحل التجارب السريرية، موضحا أن "النتائج واعدة".





وطالب ترامب الأمريكيين بتجنب التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا.





كما طالب الرئيس الأمريكي بفرض قيود على السفر وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والحانات وصالات الطعام.