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سيارات

سعر ومواصفات لكزس UX 2020 الجديدة بالسعودية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

طرحت شركة لكزس مؤخرا موديل UX 2020 بأسواق المملكة العربية السعودية بفئتين من نوع الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة والتى تتميز بفخامة التصميم ورفاهية المقصورة، وتقنيات السلامة التي وصلت إليها لكزس.

 

الفئة الأولى: لكزس UX 200 AA إليجنت ، وتأتي السيارة بسعر157,605 ريال ، وبمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر ، ونظام قيادة بوضعيات متعددة اقتصادي- عادي- رياضي و كاميرا رؤية خلفية و مثبت سرعة و تحذير ضغط الإطارات ، و حساسات أمامية وخلفية .

 

السيارة بها مكيف هواء أوتوماتيك بتحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي و فتحة سقف و نظام الدخول الذكي و مقود قابل للتعديل يدويًا و نظام لكزس الصوتي الراقي بـ 6 سماعات و شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 7 إنش .

 

الفئة الثانية : لكزس UX 200 BB اكسلانس ، وتاتى بسعر 192,570 ريال ، بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر ، و نظام القيادة بوضعيات متعددة اقتصادي- عادي- رياضي ، و كاميرا مع نظام الرؤية البانورامية و نظام التنبيه عند القيادة للخلف و مثبت سرعة و تحذير ضغط الإطارات و حساسات أمامية وخلفية و نظام تنبيه النقاط العمياء .

وتأتي بمكيف هواء أوتوماتيك بتحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي و فتحة سقف و نظام الدخول الذكي و مقود قابل للتعديل كهربائيًا ، و مقاعد من الجلد الفاخر مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية ، و باب خلفي كهربائي يعمل بدون إستخدام اليد (Hands Free) و تشغيل المحرك عن بعد و نظام لكزس الصوتي الراقي بـ 8 سماعات و شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 10 إنش

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