سعر ومواصفات لكزس UX 2020 الجديدة بالسعودية

طرحت شركة لكزس مؤخرا موديل UX 2020 بأسواق المملكة العربية السعودية بفئتين من نوع الكروس-أوفر المدمجة الفاخرة والتى تتميز بفخامة التصميم ورفاهية المقصورة، وتقنيات السلامة التي وصلت إليها لكزس.
الفئة الأولى: لكزس UX 200 AA إليجنت ، وتأتي السيارة بسعر157,605 ريال ، وبمحرك 4
سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر ، ونظام قيادة بوضعيات متعددة اقتصادي- عادي- رياضي و كاميرا رؤية خلفية و مثبت سرعة و تحذير ضغط الإطارات ، و حساسات
أمامية وخلفية .
السيارة بها مكيف هواء أوتوماتيك بتحكم
منفصل للسائق والراكب الأمامي و فتحة سقف و نظام الدخول الذكي و مقود قابل
للتعديل يدويًا و نظام لكزس الصوتي
الراقي بـ 6 سماعات و شاشة نظام معلوماتي
ترفيهي 7 إنش .
الفئة الثانية : لكزس UX 200 BB اكسلانس ، وتاتى بسعر 192,570 ريال ، بمحرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران 205 نيوتن.متر ، و نظام القيادة بوضعيات متعددة اقتصادي- عادي- رياضي ، و كاميرا مع نظام الرؤية البانورامية و نظام التنبيه عند القيادة للخلف و مثبت سرعة و تحذير ضغط الإطارات و حساسات أمامية وخلفية و نظام تنبيه
النقاط العمياء .
وتأتي بمكيف هواء أوتوماتيك بتحكم منفصل للسائق
والراكب الأمامي و فتحة سقف و نظام الدخول الذكي و مقود قابل
للتعديل كهربائيًا ، و مقاعد من الجلد الفاخر
مع تبريد و تسخين للمقاعد الأمامية ، و باب خلفي
كهربائي يعمل بدون إستخدام اليد (Hands Free) و تشغيل
المحرك عن بعد و نظام لكزس الصوتي
الراقي بـ 8 سماعات و شاشة نظام معلوماتي
ترفيهي 10 إنش