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رياضة

عبدالله السعيد يعلق على مقولة "ملوش بديل"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:34 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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ياسمين تيسير
قال عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه حال إلغاء مسابقة الدوري الموسم الجاري، سيترتب عليه "عدم احتساب أهدافه به، وكذلك عدم دخوله نادي المئة. 

وأكد السعيد في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" "لا أشغل بالي بذلك ؛ فهو نصيب ولكن أركز مع الفريق"

وتابع عبدالله السعيد أنه يركز مع فريق بيراميدز خاصة في ظل رغبة الجميع التتويج بكأس الكونيدرالية .


وأعرب عبدالله السعيد عن سعادته بالدعم الإعلامي بعد دخوله نادي المائة مشددا أن الإعلام سانده كثيرا 

وأكد السعيد "الإعلام لم يقصر معي وخت حقي بعد دخول نادي المائة"

وأكد السعيد تعليقا على مقوله " السعيد ملهوش بديل"  أن ملاعب الكرة المصرية تضم عدد كبير من المواهب الواعدة.

وتابع أن محمد مجدي قفشة نجم الأهلي وأحمد حمدي الأقرب لطريقة لعبه في مصر.
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