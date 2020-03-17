شيرين رضا تدعو على مروجي الشائعات ضد مصر.. شاهد





وغردت شيرين رضا عبر تويتر "‏يا رب الناس اللي بيطلعوا إشاعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وإنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! ‎#تحيا_مصر".





يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس اجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوم.





يا رب الناس اللي بيطلعوا إشاعات علي مصر يجيلهم كورونا وسارس وميرس وإنفلونزا الطيور والخنازير في نفس الوقت!! #تحيا_مصر — Shereen Reda (@ShereenReda) March 16, 2020

علقت الفنانة شيرين رضا على ما تتعرض له مصر من موجة من الشائعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق.