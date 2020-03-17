AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:34 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
قسم الاقتصاد

شهدت أسعار الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 .


وكان متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه ارتفع بضعة قروش خلال اليومين الماضين وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، بضغط المخاوف العالمية من فيروس كورونا التى تؤثر سلبًا على تدفقات الأجانب نحو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.


سعر الدولار بالبنوك اليوم

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى متوسط 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، ونفس السعر لبنوك الأهلى ومصر والمصرف المتحد والعربي الإفريقي.


سعر الدولار فى بنك  الإسكندرية

وسجل سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.79 للبيع ببنك الإسكندرية.


سعر الدولار ببنك قطر الوطني

سجل سعر 15.7 جنيه للبيع و15.8 للشراء فى التعاملات الصباحية ببنك قطر الوطني الأهلى، ونفس السعر ببنك الكويت الوطني وبنك الاستثمار العربي والتجارى الدولى وبنك بلوم والأهلى المتحد.


سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار ببنك التنمية الصناعية 15.69 للبيع و15.8 للشراء ونفس السعر لبنك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأخضر لا يزال يترنح.. تعرف على سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك..اليوم

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-2-2020

15.57 جنيه للشراء.. أسعار الدولار اليوم الخميس 20-2-2020

استقرار الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 15.58 في المتوسط.. الذهب مستقر عند أسعار الأمس.. وعيار 21 يسجل 724 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. الإفتاء: فعل شائع بهذا العصر يجعلك واحدا منهم

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

حكة الأنف هل هي حساسية إنفلونزا أم فيروس كورونا؟

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة

قرار جديد من السجون السعودية بسبب كورونا

غريبة وغير تقليدية .. شاهد أبرز إطلالات بوسي شلبى فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو ومكياج جذاب.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

تفشي فيروس كورونا.. 10 طرق للعمل بكفاءة من المنزل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات ملفتة وضعت دينا الشربينى فى مواقف محرجة