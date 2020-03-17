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رياضة

اليوم.. يويفا يحسم مصير يورو 2020 ودوري الأبطال بـ فيديو كونفرانس

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:28 ص
يويفا
يويفا
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القسم الرياضي
يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا طارئًا مع مسئولي الاتحادات المحلية والأندية، عبر فيديو كونفرانس، لمناقشة جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما فيهم  يورو 2020.

ليس فقط المخولين بحضور الاجتماع يترقبون قراراته اليوم، بل أيضَا عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة في القارة الأوروبية، وذلك بعد أن جعل فيروس كورونا العالم في فترة جفاف كروي لم نشهده منذ عقود.

وتحوم الشكوك حاليا حول احتمالية تأجيل كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر انطلاقتها يوم الـ 12 من يونيو المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى  أن الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة فكرة تأجيل اليورو إلى صيف عام 2021، من أجل إنقاذ الموسم الكروي في القارة.

وأوضحت التقارير أن من المحتمل أن يناقش "يويفا" اليوم، الثلاثاء، فكرة إقامة كأس الأمم الأوروبية، في فصل الشتاء من العام الجاري.

وبات من الصعب، لعب بطولة الأمم الأوروبية في موعدها المقرر، خاصة أن جميع المسابقات المحلية والقارية تم تأجيلها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
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