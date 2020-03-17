بعد مخالطتها مصاب بـ كورونا.. مستشارة ترامب تعزل نفسها

أعلنت السكرتيرة الصحيفة للبيت الأبيض ومستشارة ترامب، ستيفاني جريشام إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولا برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن إكسماينر" الأمريكية، بدأت جريشام العمل من المنزل، منذ امس الاثنين، ولمدة عدم أيام، بدافع الحذر والخوف على الآخرين عد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي، والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا.





وأكدت جريشام لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إنها اتخذت قرار بدافع الحذر والحيظة بعد مخالطتها بالوفد البرازيلي الذي ثبت إصابتهم بـ COVID-19 لال اجتماع بمنتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا في وقت سابق من هذا الشهر.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى أيضًا بالمسؤولين البرازيليين، وخضع لاختبار فحص كورونا الجمعة الماضي الذي أثبت خلوه منه، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.