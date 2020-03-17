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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يترأس مجالس الكليات لتنفيذ بث المحاضرات الإلكترونية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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خالد رياض

ترأس الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج مجالس الكليات المختلفة بالحرم الجامعي القديم والجديد، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات،  لمناقشة آليات بث المحاضرات الكترونيًا خلال فترة توقف الدراسة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وناقش رئيس الجامعة مع مجلس كل كلية التجهيزات والإمكانيات الإلكترونية، التي توفرها الجامعة من خلال مركز المعلومات والبوابة الالكترونية، والتي سيتم استخدامها لعرض المقررات الإلكترونية للطلاب خلال فترة توقف الدراسة، بالاضافة الي عرض ما اعدته كل كلية من محتويات إلكترونية لمختلف المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٩م -٢٠٢٠م.


واشار رئيس الجامعة الي انه تم عقد اجتماع مع مدير مركز المعلومات، ومدير البوابة الالكترونية لاستعراض ما قام به مركز المعلومات ووحداته المختلفة لتجهيز موقع الجامعة لعرض هذه المواد التعليمية.


وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق ان رئيس الجامعة وجه تعليماته في جميع مجالس الكليات علي ضرورة التواصل بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الطلاب علي موقع الجامعة، ومجموعات الواتس اب، لنقل هذه الافكار للطلاب، لقيامهم بتحميل المحاضرات من علي الموقع المخصص لذلك.

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