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أخبار البلد

هل رش الجسم بالكحول يقضي على فيروس كورونا المستجد.. الصحة العالمية تجيب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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محمد غالي

ردت منظمة الصحة العالمية، على عدة تساؤلات شائعة حول فيروس كورونا المستجد.

ومن أهم هذه التساؤلات: "هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على مرض فيروس كورونا-2019 (كوفيد-19)؟".

وجاءت الإجابة: "كلا، لن يقضي رش الجسم بالكحول أو الكلور على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل، بل سيكون ضارًا بالملابس أو الأغشية المخاطية (أي العينين والفم) ومع ذلك، قد يكون الكحول والكلور مفيدين في تعقيم الأسطح، ولكن ينبغي استخدامهما وفقًا للتوصيات الملائمة".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ملابسات ما نشرته جريدة "الجارديان" البريطانية، حول تواجد 19 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر.

وقالت إن الحالات المعلنة من الدول لمنظمة الصحة العالمية هي تلك المبلغ عنها من المستشفيات، ونظام المراقبة الصحية، وهي عادة تكون حالات متأخرة.

وأفادت المنظمة بأن المحتمل أن يكون هناك حالات كثيرة أخرى بأعراض خفيفة لم تزر المستشفى، وبالتالي لا يتم اكتشافها، والإبلاغ عنها.

وأكدت الصحة العالمية، أن هذه الحالات لا تخص دولة محددة دون غيرها، ولكنه أمر يحدث في جميع دول العالم.

واختصت المنظمة، الصحفي كاتب التقرير بأنه يقول إنها تخمينات، مؤكدة أن هذه الكلمة وحدها تكفي، لأن منظمة الصحة العالمية لا تعتمد على تخمينات ولا شائعات والفارق بين المكتشف وغير المكتشف.

وقالت إن أولوياتها الآن كمنظمة أن تنبه جميع الدول لتقوية أنظمتهم الصحة لاكتشاف المرض، وعزل المرضى، ومعالجتهم، لمنع انتشار العدوى.

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