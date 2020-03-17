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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسة استماع حول الاستحقاقات الانتخابية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:38 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب على مستوى أعضائها، الجلسة الخامسة للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول هذه الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في ضوء استمرار اللقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي، كما استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن هذه الجلسات تؤكد الدور المهم الذي تساهم به تنسيقية شباب الأحزاب في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين جميع الأطراف والتوجهات السياسية.
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