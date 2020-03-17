تنسيقية شباب الأحزاب تعقد جلسة استماع حول الاستحقاقات الانتخابية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب على مستوى أعضائها، الجلسة الخامسة للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسي حول هذه الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في ضوء استمرار اللقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.





شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي، كما استعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية.



