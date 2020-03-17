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اقتصاد

بنسبة 2.05%.. البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:00 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 9236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.99% ليصل إلى مستوى 1261 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.54% ليصل إلى مستوى 10403 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.79% ليصل إلى مستوى 3443 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.1% ليصل مستوى 900 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.84% ليصل إلى مستوى 984 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 584 نقطة.

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، على تراجع جماعى لمؤشراتها، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 41 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% هبوطا خلال خلال الساعة الأولى من التداولات.

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