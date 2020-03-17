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تعليم

قرارات استثنائية لتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية بأسيوط للوقاية من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على الدور الحيوي والفاعل للأطقم الطبية داخل كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية والمسئولية الملقاة على عاتق الأطباء والتمريض فى ظل تلك الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في ظل انتشار معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد العربية والأجنبية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لاجتماع طارئ للمستشفى الجامعي يضم الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي والدكتور علاء عطية مدير وحدة الإصابات والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارية والأستاذ سيد إبراهيم مدير عام الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية والأستاذ ناصر الدوينى مدير عام الأمن الجامعي وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى.

وصرح رئيس جامعة أسيوط إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن فى المستشفيات الجامعية فى ظل قراره بإعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد القصوى تنفيذًا لتوجيهات الدولة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور طارق الجمال عن اتخاذه عددا من القرارات الهامة فى هذا الصدد والتي تهدف فى مجملها إلى تقليص الكثافة العددية من العاملين داخل مستشفيات أسيوط الجامعية وبما لا يخل بحجم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وهو ما تضمن قصر ساعات الزيارة من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة السادسة مساءًا وكذلك خفض عدد ساعات العمل للإداريين بمقدار ساعتين يوميًا مع تقسيم نوبات العمل لفترتين تمتد الأولى من 8 صباحًا إلى 12 ظهرًا والأخرى من 9 صباحًا إلى الواحدة ظهرًا وذلك بدءً من الثلاثاء 17 مارس الجاري ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد على أن يستثنى من ذلك القرار الأطباء والتمريض والصيادلة وفني الأشعة والمعامل وأفراد الأمن وإدارة السيارات والقائمين على صرف العلاج على نفقة الدولة والعلاج بأجر على أن يستمر انتظام نوبات العمل للأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة وفق الجداول المحددة لذلك وتغيير نوبات تحرك أتوبيسات المستشفى وفقًا لمواعيد العمل الجديدة.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط على السماح لمرافق واحد فقط في التواجد مع المريض المتردد على العيادات الخارجية ومنع تواجد المرافقين فى أقسام الطوارئ مع تنظيم دخول المرضى للعيادات الخارجية على نحو تدريجي بحيث لا يتم السماح لأـكثر من 10 مرضى فى التواجد فى محيطها، كما أشار الدكتور طارق الجمال إلى قراره أيضًا بمد مواعيد صرف العلاج الشهري إلى الساعة السادسة مساءً.

كما أسفر اجتماع رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قرار بتشكيل لجنة من موظفي التوجيه المالي والإداري وذلك لمتابعة انتظام العمل على بوابات الجامعة، وفحص عملية صرف التذاكر للزائرين ومتابعة دائمة للكاميرات المراقبة والخاصة بعمل البوابات.
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