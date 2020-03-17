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د. عمرو حسن يكتب: مصر وإيطاليا وحرب الكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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في عام 1955، بلغ عدد سكان إيطاليا 48 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان مصر في ذلك الوقت 23.5 مليون نسمة، أي أن عدد سكان إيطاليا كان ضعف عدد سكان مصر تقريبا.

وفي عام 2020 أي بعد حوالى 65 سنة من المقارنة السابقة، نجد أن إيطاليا زاد عدد سكانها من 48 مليون إلى 60 مليون أي أنها زادت 12 مليون فقط خلال 65 سنة.

بينما نجد أن عدد سكان مصر قد ارتفع خلال نفس الفترة الزمنية (أي 65 سنة) من 23.5 مليون إلى أكثر من 100 مليون أي زيادة بلغت أكثر من 76 مليون نسمة.

وهذا يعني أن معدل الزيادة السكانية في مصر أكثر من 6 أضعاف إيطاليا ، يعني ذلك 6 أضعاف زيادة في التحميل على موازنة الدولة، يعني ذلك الحاجة إلى 6 أضعاف المستشفيات.

ولكن هناك نقطة إيجابية لصالح مصر وهي أن 23 % من عدد السكان فى إيطاليا من عمر 65 أو أكثر و يوجد في إيطاليا أكثر عدد من السكان الأكبر سنا في أوروبا، بينما مصر أمة شابة حيث أن نسبة السكان في عمر 65 عما أو أكثر تمثل 4 % فقط من السكان وهذه النقطة تفسر سرّ اكتساح كورونا لإيطاليا ومعدل الوفيات المرتفع.
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