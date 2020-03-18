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فيديوجراف| كيف سيتلقى الطلاب دروسهم فى المنزل.. وزير التعلم يجيب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
تصاعد قلق المصريين من تفشى فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم فيروس كورونا المستجد وانتشاره فى جميع أنحاء البلاد، وطالب أولياء الأمور بتعطيل الدراسة خوفًا على أبنائهم، عقب اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لإحدى الطلاب فى إحدى المدارس.

وأعلن الرئيس السيسي بتعلق الدراسة لمدة أسبوعين فى جميع المدراس والجماعات كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخصيص 100 مليار جنيه لذلك الأمر.

وناقش وزير التعليم الدكتور "طارق شوقي" خطة ورؤية وزارة التعليم  الإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة، قائلا: "أنه ضمن الاجراءات المكملة  للمنظومة الالكترونية والإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة".


ولمزيد من التفاصيل حول الاجراءات المكملة  للمنظومة الالكترونية التى سيتتبعها وزير التربية والتعليم الدكتور "طارق شوقى" والطلاب تابعوا الفيديوجراف التالى.                              
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