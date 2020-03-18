فيديوجراف| كيف سيتلقى الطلاب دروسهم فى المنزل.. وزير التعلم يجيب





المدراس والجماعات فيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي لمكافحة انتشارالمستجد، وتخصيص 100 مليار جنيه لذلك الأمر. وأعلن الرئيس السيسي بتعلق الدراسة لمدة أسبوعين فى جميع





"طارق شوقي" خطة ورؤية وزارة التعليم وناقش وزير التعليم الدكتورخطة ورؤية وزارة التعليم الإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة، قائلا: "أنه ضمن الاجراءات المكملة للمنظومة الالكترونية و الإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة".









للمنظومة الالكترونية ولمزيد من التفاصيل حول الاجراءات المكملة التى سيتتبعها وزير التربية والتعليم الدكتور "طارق شوقى" والطلاب تابعوا الفيديوجراف التالى. التى سيتتبعها وزير التربية والتعليم الدكتوروالطلاب تابعوا الفيديوجراف التالى.

تصاعد قلق المصريين من تفشىالمعروف باسمالمستجد وانتشاره فى جميع أنحاء البلاد، وطالب أولياء الأمور بتعطيل الدراسة خوفًا على أبنائهم، عقب اكتشاف أول إصابةلإحدى الطلاب فى إحدى المدارس.