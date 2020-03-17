وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. ويكشف آخر تطورات التعليم عن بعد..شاهد

ناقش الدكتور طارق شوقي العديد من الموضوعات المتعلقة بتأجيل الدراسة والتعليم عن بعد وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي وجات التصريحات التالي:





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل الإجراءات التي ستتبع في أثناء فترة تعطيل الدراسة، قائلا: "أنه ضمن الاجراءات المكملة للمنظومة الالكترونية التي سيتم الاعتماد عليها خلال فترة تعطيل الدراسة هي فتح القنوات التعليمية بجداول معينة وبمواقيت محددة لمن يريد الاعتماد عليها.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وقت تعطيل الدراسة سيظهر آثار إنجازات قطاع التعليم في مجال التعليم عن بعد والبنية التحتية للقطاع والتي شهدت على مدار سنوات استثمارا عن كثب في عدة محاور.





علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أوضاع التعليم الفني، مع تعليق الدراسة جراء فيروس "كورونا"، قائلا: "سيلجأ إلى القنوات التعليمية بشكل أكبر للتعليم عن بعد بكامل تخصصات التعليم الفني"، عازيًا سبب إقبال أو تخصيص القنوات التعليمية لأكثر التخصصات التي تتجاوز 200 تخصص، وبالتالي التعامل معه يتم بشكل مختلف.





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار محتمل يهم الطلاب خلال الفترة المقبلة.



