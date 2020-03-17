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محافظات

تدشين حملات صحية وبيطرية وتموينية على مطاعم ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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أحمد على

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم بالتنسيق مع مسئولي إدارات التموين والصحة وهيئة الطب البيطري من شن حملات مكبرة وقائية، للكشف على اللحوم داخل المطاعم ورفع تلال وأكوام القمامة المتراكمة على مستوي شوارع وميادين المدينة العمالية للوقاية من أخطار وباء "كورونا".


وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة تشكيل لجنة عاجلة مع رؤساء مجالس المدن والأحياء للتعاون مع قيادات التموين والصحة والطب البيطري لتأمين أرواح المواطنين ضد أخطارا "كورونا".


كما أصدر محافظ الغربية قرارًا لرؤساء المدن والأحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافه العامة، ورفع جميع الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.


كما نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء تمامًا من انصراف جميع العاملين بالديوان، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتي تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفني الزراعي.


وشملت خطة التطهير شملت جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وجميع المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.


وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإجراء الاحترازي هام وضروري خاصة في هذه الفترة والتي تنتشر فيها الأمراض المعدية والفيروسات.


وشدد وكيل الوزارة على جميع مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الخطة، وبصفة يومية حتى تمام الاطمئنان من إزالة أية ميكروبات أو فيروسات قد تضر العاملين بالدواوين.

تدشين حملات صحية وبيطرية وتموينية على مطاعم ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة.. صور
تدشين حملات صحية وبيطرية وتموينية على مطاعم ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة.. صور
تدشين حملات صحية وبيطرية وتموينية على مطاعم ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة.. صور
تدشين حملات صحية وبيطرية وتموينية على مطاعم ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة.. صور
تدشين حملات صحية وبيطرية وتموينية على مطاعم ورفع تلال القمامة بشوارع المحلة.. صور
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