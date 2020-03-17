بعد إصابة 324 إسرائيليا بـ كورونا.. الاحتلال يغلق الضفة الغربية حتى إشعار آخر

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن إغلاق الضفة الغربية بشكل كامل عند منتصف الليلة وحتى اشعار آخر.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد إلى 324، بعد تشخيص حالات جديدة.





وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج، في ظل الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين في منازلهم لمدة 14 يومًا.





وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين في ديوانه، عن جملة من الإجراءات لمواجهة الفيروس تتضمن تحويل القطاع العام إلى العمل بنظام الطوارئ، وتقليص نشاطات القطاع الخاص من خلال خفض عدد المستخدمين فيه إلى 70% فقط.



