أخبار الرياضة.. قرار جديد بشأن خناقة رمضان صبحي وبادجي.. تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام لتقام في صيف 2021، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المقام حاليًا، لحسم مصير مسابقاته، بعد تفشي فيروس كورونا.









بدأت لجنة التظلمات فى اتحاد كرة القدم بقيادة المستشار عادل الشوربجي بحث تظلم الاهلى والزمالك بشأن العقوبات الموقعة عليهما بشأن مباراة السوبر التى أقيمت بينهما الشهر الماضي فى الإمارات وفاز بها الزمالك.















كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني قرر توقيع عقوبات مالية علي الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي بسبب مشادة عنيفة خلال المران الأخير قبل فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني.







