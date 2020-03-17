أخبار الرياضة.. قرار جديد بشأن خناقة رمضان صبحي وبادجي.. تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام لتقام في صيف 2021، وذلك خلال اجتماعه الطارئ المقام حاليًا، لحسم مصير مسابقاته، بعد تفشي فيروس كورونا.
بدأت لجنة التظلمات فى اتحاد كرة القدم بقيادة المستشار عادل الشوربجي بحث تظلم الاهلى والزمالك بشأن العقوبات الموقعة عليهما بشأن مباراة السوبر التى أقيمت بينهما الشهر الماضي فى الإمارات وفاز بها الزمالك.
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني قرر توقيع عقوبات مالية علي الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي بسبب مشادة عنيفة خلال المران الأخير قبل فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني.
قال رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إنه انتقل إلى فريق بيراميدز مقابل مليون دولار.
كشف النجم الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الموعد الجديد لنهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا 2020، لمدة عام، لتقام في صيف 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.