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مرأة

في 20 دقيقة .. 4 وصفات منزلية مذهلة لشعر صحي ولامع

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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رناد محسن
يود موقع "Bright Side" مشاركة بعض الوصفات البسيطة والفعالة والعلاجية التي سيحبها شعرك بالتأكيد، حيث يمكنك إعداد هذه الوصفات في أقل من بضع دقائق في المنزل وبتكلفة بسيطة جدًا، فقط قومي بوضع ماسك الشعر واملأ حوض الاستحمام، مع بعض الزيوت العطرية، ودعِ نفسك تسترخي بعد يوم شاق.

ماسك الأفوكادو للتغذية
فهذه الفاكهة الغريبة لا تستخدم كمقبلات في الطعام فقط، بل لها أيضًا تأثير إيجابي على الشعر، فستحتاجين إلى المكونات التالية:
1 حبة أفوكادو ناضجة
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة عسل
1 بيضة
امزجي جميع المكونات حتى يصبح الخليط سلسًا، وضعي القناع بالتساوي على شعرك من الجذور حتى الأطراف، وانتظري حوالي 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

ماسك الصبار للنعومة
يُعرف الصبار بأنه جيد للعلاج والوقاية من الأمراض المختلفة، وقد ثبت أيضًا أنه يمكن أن يجعل الشعر لامعًا ويحفز نموه، ستحتاجين إلى المكونات التالية:
1 ورقة صبار
1 ملعقة صغيرة زيت لوز
اقطعي ورقة الصبار من الوسط لتخرجي منها الجل، ثم اخلطيها بزيت اللوز، وضعي الخليط على شعرك، ثم ارتدي قبعة الشعر وانتظري حوالي 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ.

ماسك الموز للقشرة
يعد الموز من أكثر الفواكه المغذية، ويمكنه المساعدة في التخلص من القشرة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:
1 موزة طازجة كبيرة
1 ملعقة صغيرة عسل
امزجي المكونات حتى تحصلين على قوام البطاطس المهروسة، وضعي الماسك على شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

ماسك الأسبرين للقوة واللمعان
قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن الأسبرين له استخدامات عديدة، ومن بينها تأثيره المذهل على الشعر بفضل احتوائه على حمض الساليسيليك، ولكن كوني حذرة مع هذه الطريقة، لأن الأسبرين لا يزال دواءً طبيًا ويمكن أن يسبب ضررًا إذا تم استخدامه دون توخي الحذر، سوف تحتاج إلى

3-4 أقراص صغيرة من الأسبرين
شامبو
قومي بسحق قرصين واخلطيهما مع الشامبو، ثم افركي الخليط في فروة رأسك واتركيه لبضع دقائق، واشطفيه بالماء الدافئ، ثم افركي باقي الأسبرين بالماء الدافئ في فروة رأسك مرة أخرى، واتركيه لمدة 10 دقائق أخرى، ثم اشطفيه جيدًا مرة أخرى.

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