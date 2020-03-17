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منوعات

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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هدير علاء
صدر مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 6 أشهر ضد سيدة أمريكية من ولاية "فرجينيا" بتهمة إهمال طفل، إثر قيام نجلها، البالغ عمره 4 أعوام، بإطلاق النار على نفسه عن طريق الخطأ أثناء نومها، حيث لقي الصبي مصرعه نتيجة لذلك.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الحادث، موضحًا أن الأم "تيارا دانييل جيفرسون"، وهي في العقد الثاني من عمرها، كانت قد غطت في النوم عندما أطلق طفلها "ديميتريوس" النار على نفسه بمسدس في منزل العائلة بمدينة "ريتشموند".

وأفاد ممثلو الادعاء بأن أقوال "جيفرسون" المتضاربة خلال تحقيقات الشرطة أدت إلى صدور عقوبة مشددة في حقها، إذ أنها زعمت في البداية أن المسدس الذي أطلق الصبي به النار على نفسه كان "إرثًا عائليًا"، لكن تبين في وقت لاحق أنه مسدس مسروق.

وخلال استجواب الشرطة لها للمرة الأولى عقب الحادث، ادعت أنها لم تسمع الرصاصة التي أودت بحياة طفلها بسبب تأثير عقار وصفه لها طبيبها، إلا أنها غيرت أقوالها في وقت لاحق وقالت إنها ربما سمعت صوت الرصاصة بعد أن تركت طفلها دون رقابة لمدة 3 ساعات.

وأكد "جيفري إيفرهارت"، محامي "جيفرسون"، أن وفاة الطفل المأساوية "دمرت حياة موكلته".
طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب
طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب
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طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

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