بطولات وأمجاد.. الهلال السعودي الموج الأزرق و زعيم القارة الآسيوية

يعتبر الهلال السعودي أحد أبرز الأندية في تاريخ الكرة العربية و الآسيوية.. وتسمية الزعيم العالمي لم تأت من فراغ حيث يعد أحد أهم الأندية في تاريخ الكرة السعودية وله إسهامات كبيرة في إعلاء شأنها.

تم تأسيس نادي الهلال على يد عبد الرحمن بن سعيد باسم الأولمبي في بادئ الأمر و هو الاسم الذي لم يستمر كثيرا حيث حمله الموج الأزرق لبضعة شهور قبل تغيير مسماه للهلال عام 1957 بناء على تعليمات من ملك السعودية وقتها الملك سعود الذي رأي أن اسم الفريق اجنبي بعض الشيء ليتم طرح اليمامة، الوحدة، الهلال، من قبل مؤسس الفريق ويتم الاستقرار على اسم الهلال في النهاية .