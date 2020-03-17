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رياضة

بطولات وأمجاد.. الهلال السعودي الموج الأزرق و زعيم القارة الآسيوية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:21 م
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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القسم الرياضي
يعتبر الهلال السعودي أحد أبرز الأندية في تاريخ الكرة العربية و الآسيوية.. وتسمية الزعيم العالمي لم تأت من فراغ حيث يعد أحد أهم الأندية في تاريخ الكرة السعودية وله إسهامات كبيرة في إعلاء شأنها.

النشأة و التأسيس

تم تأسيس نادي الهلال على يد عبد الرحمن بن سعيد باسم الأولمبي في بادئ الأمر و هو الاسم الذي لم يستمر كثيرا حيث حمله الموج الأزرق لبضعة شهور قبل تغيير مسماه للهلال عام 1957 بناء على تعليمات من ملك السعودية وقتها الملك سعود الذي رأي أن اسم الفريق اجنبي بعض الشيء ليتم طرح اليمامة، الوحدة، الهلال، من قبل مؤسس الفريق ويتم الاستقرار على اسم الهلال في النهاية .


بطولات وأمجاد

بدأ الهلال مسيرة بطولات لم تنضب إلى اليوم.. بدأت عام 1962 بتحقيقه بطولة كأس الملك ولم يتوقف الزعيم من وقتها عن حصد الألقاب واحدة تلو الاخرى ويمتلك الهلال حتى الآن 59 بطولة في تاريخه بين بطولات محلية وآسيوية .


الملكي صاحب الأرقام القياسية

ويعتبر الهلال صاحب أرقام قياسية كبيرة على مستوى الكرة السعودية و العربية حيث انه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري السعودي برصيد 15 لقبا و الأكثر تحقيقا للقب كأس ولي العهد برصيد 13 لقبا والأكثر تحقيقا للقب كأس الاتحاد السعودي برصيد 7 ألقاب، ويعد أول ناد عربي آسيوي يحقق لقب دوري أبطال آسيا عام 1991.


تمر الأيام والسنون ويظل الهلال زعيم عرب آسيا ونادي القرن الآسيوي وأحد أهم الأندية صاحبة التاريخ المشرف سواء عربيا أو آسيويا .
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