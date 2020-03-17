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تطهير وتعقيم مستمر .. إجراءات مترو الأنفاق لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:39 م
تطهير وتعقيم مترو
تطهير وتعقيم مترو الأنفاق
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هاني حسين
عرض برنامج "اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا يرصد الإجراءات الوقائية التي يتبعها مترو الأنفاق وأعمال التطهير والتعقيم المستمر في المترو لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحد المواطنين في التقرير،:"  لازم نخلي بالنا من نفسنا ونتبع إجراءات التعقيم والتطهير في المترو، والتي يتم تنفيذها على أعلى مستوى".

وواصلت قطاعات وهيئات وزارة النقل إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا  في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتطهير المستمر والدوري  لكافة المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وبث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.
        
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة  والحجر الطبي  لفحص السياح  والركاب وأطقم السفن والاتوبيسات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة  لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك تعقيم وتطهير الأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفن القادمة إلى الموانئ وتطهير صالات الوصول والسفر في المنافذ البرية  والبحرية مع  استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.
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