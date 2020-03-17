مدرب الهلال السعودي : لاعبو الفريق استفادوا من كورونا

قال الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي أن فريقه قد استفاد بشكل كبير من وباء كورونا "كوفيد-19" بسبب حاجة لاعبيه للراحة.
وأكد لوشيسكو في تصريحات لصحيفة برو سبورت الرومانية ن فترة التوقف جاءت لتخدم لاعبيه، الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الراحة، بعد فترة الضغط الكبيرة، خلال الفترة الماضية حيث أن الفريق لم يستريح فعليا منذ نهائي دوري آبطال آسيا والذي حقق الهلال لقبها الموسم الماضي.
يذكر أن فريق الهلال السعودي بقياد لوتشيسكو قد وضع برنامج تدريبي للاعبين خلال فترة التوقف التي أعطاها النادي لكل العاملين به لمدة أسبوع، على خلفية إيقاف النشاط الرياضي بالسعودية .