مدرب الهلال السعودي : لاعبو الفريق استفادوا من كورونا

وأكد لوشيسكو في تصريحات لصحيفة برو سبورت الرومانية ن فترة التوقف جاءت لتخدم لاعبيه، الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الراحة، بعد فترة الضغط الكبيرة، خلال الفترة الماضية حيث أن الفريق لم يستريح فعليا منذ نهائي دوري آبطال آسيا والذي حقق الهلال لقبها الموسم الماضي.



