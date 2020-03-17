قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في اجتماعها المنعقد اليوم بخصوص خطة الصحف القومية لمواجهة آثار انتشار وباء كورونا وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي:





- إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين.





- التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد.





- استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.





- توحيد شعار احمي -نفسك-احمي-بلدك على كل صفحات الإصدارات الصحفية.



