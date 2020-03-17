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أخبار البلد

قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:41 م
اجتماع رئيس الهيئة
اجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مع قيادات الصحافة القومية
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صدى البلد
أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في اجتماعها المنعقد اليوم بخصوص خطة الصحف القومية لمواجهة آثار انتشار وباء كورونا وزيادة الوعي المجتمعي والتي تشتمل ما يلي:

- إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين.

- التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد.

- استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.

- توحيد شعار احمي -نفسك-احمي-بلدك على كل صفحات الإصدارات الصحفية.

- تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين والتأكيد على الإجراءات الصحية الواجب اتباعها.
قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا
قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا
قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا
قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا
قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا
قرارات عاجلة من الوطنية للصحافة في مواجهة كورونا
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