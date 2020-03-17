قرارات عاجلة من قطاع المعاهد الأزهرية لتطبيق قرار رئيس الوزراء





وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، أن يكون تواجد العاملين برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والمعاهد والإدارات التعليمية طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء بالتناوب باستثناء شاغلي الوظائف القيادية،

كما يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكلى وأمراض الكبد وأمراض القلب والأورام، وفقا لما هو ثابت بملفه الصحي، اجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.





وتمنح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، اجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء، كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد اجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.





ويحظر إيفاد أي من العاملين برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق والمعاهد والإدارات التعليمية للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء وتعلق كل البرامج التدريبية السارية حاليا.





كما يلتزم رؤساء المناطق الأزهرية ومديرو الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل الفعلي مع الجهات الأمنية لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقا للإرشادات المقررة.

وتكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب قرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر وتحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا وتؤثر على من مستحقات الموظف المالية.





ويلتزم المعلمون بالمعاهد الأزهرية بالتواصل مع طلابهم من خلال وسائل التواصل الإلكتروني يوميا لمتابعة المنهج الدراسي خلال فترة تعليق الدراسة وتفعيل منظومة التعليم عن بعد، كما يلتزم المعلمون بإخطار طلابهم بمشاهدة شرح المناهج على بوابة الأزهر الإلكترونية.





ويلتزم متخصصو الحاسب الآلي بالمعاهد الأزهرية برفع تقرير يومي لرئيس قطاع المعاهد حول أداء منظومة التعليم عن بعد ، كما يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون بالتواصل المستمر مع أولياء الأمور لحث أبنائهم على اتباع إجراءات الوقاية التي تقررها الجهات المختصة بالدولة والتفاعل مع المعلمين على وسائل التواصل ومراجعة خريطة قناة مصر التعليمية بالمواد الثقافية وما هو متاح على بنك المعرفة المصري.



