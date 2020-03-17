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رياضة

إنتر ميلان يسعى لضم نجم برشلونة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية واسعة الانتشار الى اهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بضم متوسط ميدان نادي برشلونة البرازيلي آرثور ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .


وغير أنطونيو كونتي خطته خلال الفترة الأخيرة بعد أن كان يريد ضم الدولي الشيلي أرتورو فيدال خلال الصيف الماضي .


وسيحاول البرسا أن يدخل ميلو أو أي لاعب آخر يطلبه النادي الإيطالي في صفقة ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يفاوضه الفريق الكتالوني املا في ضمه الصيف المقبل.


ويعاني فريق برشلونة خلال الفترة الماضية على المستوى الهجومي بشكل كبير بسبب غياب لويس سواريز وعثمان ديمبلي بسبب الإصابة بالإضافة لعدم تقديم الفرنسي جريزمان الإضافة المتوقعة لخط هجوم البرسا .
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