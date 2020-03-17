إنتر ميلان يسعى لضم نجم برشلونة

وغير أنطونيو كونتي خطته خلال الفترة الأخيرة بعد أن كان يريد ضم الدولي الشيلي أرتورو فيدال خلال الصيف الماضي .

وغير أنطونيو كونتي خطته خلال الفترة الأخيرة بعد أن كان يريد ضم الدولي الشيلي أرتورو فيدال خلال الصيف الماضي .