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ديني

الأوقاف: يجوز الأخذ برخصة الصلاة في المنزل وعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:28 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور صلاة الجمعة أو الجماعات بالمساجد ,بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .


وأضافت الأوقاف أنها ترى ذلك أولوية للمرضى وكبار السن ,لافتة الى أنه من أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله في منزله. 


وأكدت الأوقاف أن مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن ، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى. ويستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن , وأن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد , وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام .


ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن ترويج أي شائعات بشأن كورونا خيانة للدين والوطن.


وأضاف "جمعة"، أننا في الوقت الذي نأخذ فيه بأقصى الأسباب ينبغي أن نحسن أمر التوكل على الله (عز وجل)، مؤمنين مع الأخذ بأقصى الأسباب أن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها .


وأشار الى أنه ينبغي أولا توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها في الله (عز وجل) والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع ، فشتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل، ثم الحذرَ الحذرَ من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان الذي يعد خيانة للدين والوطن.



وتابع: علينا الحذرَ من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة .

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