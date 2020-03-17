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أخبار العالم

أمريكا تفقد السيطرة على الفيروس القاتل .. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ 5000 شخص

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان

أفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص، اليوم الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.

ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، أصاب الفيروس في أنحاء البلاد أكثر من 5145 شخصًا وقتل 91 شخصًا على الأقل حتى ظهر الثلاثاء. 

وعلى الصعيد العالمي، أصاب الفيروس أكثر من 189.386 شخصًا وقتل ما لا يقل عن 7504، وفقًا للجامعة.

 ويتغير عدد الحالات كل دقيقة مع ظهور نتائج الاختبار في المدن والولايات الأمريكية التي تزيد من قدرتها على الاختبار.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الفيروس أصاب أكثر من 1000 شخص في الولايات المتحدة قبل أسبوع. في 1 مارس، كان هناك ما يقرب من 100 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة. 

ومن المرجح أن يكون عدد الحالات الفعلية في البلاد أعلى بشكل ملحوظ ، حسبما يقول مسؤولون بالولاية ومسؤولون محليون. لقد أعيق الاختبار في الولايات المتحدة بسبب التأخيرات ومعايير التشخيص المقيدة التي حدت من الذين يمكن اختبارهم.

ويتركز ما يقرب من نصف الحالات الأمريكية المؤكدة في ثلاث ولايات: واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك.

وتم الإبلاغ عن حالات إصابة  بالفيروس الآن في كل ولاية باستثناء ولاية ويست فرجينيا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. 

وقالت وزارة الصحة في فرجينيا الغربية إنها اختبرت 84 شخصًا بحثًا عن الفيروس ، على الرغم من أن ذلك لا يشمل الاختبارات التي تجريها المختبرات التجارية وبعض المستشفيات التي يتم تجهيزها بشكل متزايد لفحص الفيروس.


وكانت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة الأمريكية،أعلنت صباح اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 87 حالة، وأن  حالات الإصابة المؤكدة بلغت 4475.

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