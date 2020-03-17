القوى العاملة: 23 مليون ونصف يعملون فى القطاع الخاص.. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن البلاد بالكامل تعانى من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قام بوضع بعض الإجراءات للحد من التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الحكومة قام بعمل اجتماع اليوم لتطبيق الإجراءات على القطاع الخاص، وذلك للحفاظ على حياة المواطن المصري.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أن اتحاد الصناعات كان متواجد فى اجتماع اليوم لمعرفة موقف القطاع الخاص، وكشف أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماع غدًا فى الثانية ظهرًا لمعرفة موقف العمالة الخاصة من قرارت الحكومة.

واشار وزير القوى العاملة ، إلى أن مصر بها 28 مليون ونص عامل، منهم 23 مليون ونص يعملون فى القطاع الخاص، وأن الحكومة تسعى لتنظيمعملهم للحفاظ على صحتهم.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الجميع يعمل من أجل المواطن المصري، والدولة تسخر قدرتها من أجل حماية المواطن من شبح فيروس كورونا.