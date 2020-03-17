AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوى العاملة: 23 مليون ونصف يعملون فى القطاع الخاص.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:42 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
البهي عمرو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن البلاد بالكامل تعانى من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قام بوضع بعض الإجراءات للحد من التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الحكومة قام بعمل اجتماع اليوم لتطبيق الإجراءات على القطاع الخاص، وذلك للحفاظ على حياة المواطن المصري.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أن اتحاد الصناعات كان متواجد فى اجتماع اليوم لمعرفة موقف القطاع الخاص، وكشف أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماع غدًا فى الثانية ظهرًا لمعرفة موقف العمالة الخاصة من قرارت الحكومة.

واشار وزير القوى العاملة ، إلى أن مصر بها 28 مليون ونص عامل، منهم  23 مليون ونص يعملون فى القطاع الخاص، وأن الحكومة تسعى لتنظيمعملهم للحفاظ على صحتهم.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الجميع يعمل من أجل المواطن المصري، والدولة تسخر قدرتها من أجل حماية المواطن من شبح فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشهر المقبل.. استكمال ملف الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.. برلمانيون: العامل لازم يأخذ حقه والدولة حريصة على إعطائه جميع حقوقه.. الظروف المعيشية تحتم زيادة الرواتب لأكثر من 2000 جنيه

وزير القوى العاملة يطمئن على حالة المصري المصاب بفيروس كورونا في ميلانو

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس.. برلمانيون: القيادة السياسية تعمل على توفير سبل السلامة للمواطنين.. وبحث تعويض هذه الفترة أو تقليل المناهج

تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في الخارج بدول كورونا

6 قطاعات ليست مستثناة من تخفيض العاملين فى الدولة بسبب كورونا.. مستندات

وزير القوي العاملة يخضع لفحص كورونا ويوجه بتدابير احترازية بالمديريات.. صور

ترشيحاتنا

كيف يغسل وييمم ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كلام نهائى.. تأجيل يورو 2020 لمدة عام بسبب كورونا

مي الغيطي تعزل نفسها في هذا المكان لتجنب كورونا.. صور

يرتفع إلى 6 .. الصحة: وفاة 2 وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

الموت يفجع الفنانتين بوسي ونورا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع هوندا أول العائدين للإنتاج في مدينة ووهان بؤرة انتشار كورونا .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب