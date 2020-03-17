محافظ الإسكندرية: 120 سيارة قامت بشفط المياه.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن كل الأجهزة فى المحافظة تعاونت لاجتياز اختبار الأمطار الصعب، موضحًا أن الأمطار وصلت 5.9 ملايين متر.





وأضاف محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أكثر من 120 سيارة كانت متواجدة فى شوارع المحافظة لشفط المياه.





وأوضح محمد الشريف ، أن القوات البحرية ساعدتنا بقوة لرفع مياه الأمطار من الشوارع، موضحًا أن كمية المياه كانت كثيرة جدًا.





وفى نفس السياق أكد محمد الشريف، أن الوزارة تقوم بعمل حملات مكثفة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية، وتم غلق 36 محلا، وتم مصادرة 848 شيشة، وتم غلق 598 سنتر للدروس الخصوصية.

ولفت محمد الشريف إلى أن المحافظة تقوم برش المساجد والمؤسسات الحكومية بالمطهرات، والمحافظة تقوم بضبط الصيدليات التى تقوم ببيع الكمامات باسعار مرتفعة عن سعرها.





وتابع محافظ الإسكندرية، أن هناك استجابة من المواطنين، بخصوص مخاطر فيروس كورونا.