أمين الفتوى: يجوز الصلاة بعد العصر والفجر في حالة واحدة فقط

محمود شلبي امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له على قناة اليوتيوب.





وأجاب شلبي، قائلًا: أن الصلاة في الأوقات المكروه فيها الصلاة تجوز بشرط أن تكون بسبب ، كأن تكون بسبب مثل صلاة الفائتة، أو سنن الصلوات الخمسة، أو سنة الوضوء، أو صلاة الجنازة، وغيرها.





وتابع: أما إذا كانت الصلاة بلا سبب فلا تجوز في تلك الاوقات، مُشيرًا الى أن الأوقات التي تكره فيها الصلاة وهي: بعد صلاة الفجر، و قبل الظهر بثلث ساعة، و بعد العصر، وقبل المغرب.





وبيّن أن صلاة النافلة المطلقة في تلك الاوقات تكره إن لم تحرم فيها.





هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة ؟

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر، فالصلوات الفائتة تصلى فى كل الأوقات حتى اوقات الكراهة، فالصلاة فى أوقات الكراهة هنا فى النافلة المطلقة، وليست فى كل الصلوات.



