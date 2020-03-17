AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب المهن التمثيلية: قرار تأجيل تصوير مسلسلات رمضان وارد.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:15 م
الفنان أشرف زكى
الفنان أشرف زكى
Advertisements
البهي عمرو

قال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا منها عدم تجميع الفنانيين فى مكان واحد.


وأضاف أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحفاظ على صحة الفنانين.


وأوضح أشرف زكى، أن هناك بعض الفنانات لديها خوف من انتشار فيروس كورونا، ولذلك يطالبون بتأجيل التصوير المسلسلات التى سيتم عرضها فى رمضان.


وأشار أشرف زكى ، إلى أنه وارد تأجيل التصوير لحين السيطرة على فيروس كورونا، وأكد أن النقابة ملتزمة بما تطرحه الحكومة.


ولفت أشرف زكى إلى أن صحة الإنسان أهم من أى عمل، وهناك قرارات سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة عن تصوير مسلسلات رمضان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأزمة نقابة الممثلين مع علاء زينهم.. أشرف زكي: خالف القوانين.. والتحقيق معه غدا.. والفنان: سوء تفاهم.. وقرار النقابة متسرع

كان هيغمى عليها.. أشرف زكي يكشف موقفا كوميديا بين الراحل مبارك ويسرا

شاهد.. الفنانون يحتفلون بمطعم روجينا الجديد

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

أخبار الفن.. 4 قرارات صارمة من المهن التمثيلية بسبب كورونا.. ورانيا منصور بإطلالة جذابة من أمام البحر

هل سيتوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا؟.. أشرف زكي يجيب

ترشيحاتنا

رئيس نادي ريال مدريد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

حقيقة اكتشاف حالات إصابة بـ كورونا في قلين بكفر الشيخ

حكم الصلاة في المنزل وترك الجمعة والجماعة بسبب كورونا .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

أمريكا تعلن إصابة أول طفل بفيروس كورونا

رامى إمام ينشر صورة لأبنائه مع شقيقه: أولادي وعمهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية