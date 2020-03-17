نقيب المهن التمثيلية: قرار تأجيل تصوير مسلسلات رمضان وارد.. فيديو

قال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا منها عدم تجميع الفنانيين فى مكان واحد.





وأضاف أشرف زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحفاظ على صحة الفنانين.





وأوضح أشرف زكى، أن هناك بعض الفنانات لديها خوف من انتشار فيروس كورونا، ولذلك يطالبون بتأجيل التصوير المسلسلات التى سيتم عرضها فى رمضان.





وأشار أشرف زكى ، إلى أنه وارد تأجيل التصوير لحين السيطرة على فيروس كورونا، وأكد أن النقابة ملتزمة بما تطرحه الحكومة.





ولفت أشرف زكى إلى أن صحة الإنسان أهم من أى عمل، وهناك قرارات سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة عن تصوير مسلسلات رمضان.