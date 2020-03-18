حبس شقيقين قتلا ابن عمهما للأخذ بثأر شقيقهما في قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط سائق و مزارع "شقيقين"، قتلا ابن عمهما بأعيرة نارية فى دشنا وفرا هاربين، لوجود خصومة ثأرية بينهما.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث ، بمصرع أحمد حسن علي 28 عام" مزارع، مقيم بنجع عبد القادر بمركز دشنا" بطلقات نارية أطلقها عليه مجهولين وفرا هاربين، و بتكثيف التحريات تبين أن بركات مبارك عبد الحميد، سائق و شقيقه أبو بكر، مزارع، وراء ارتكاب الجريمة، للأخذ بثأر شقيقهما الذ قتل على يد عائلة المجنى عليه.

كما تبين أن المتهمين تربصا للمجنى عليه أثناء استقلاله دراجة نارية، و أطلقا وابل من الأعيرة النارية عليه أثناء عودته لمنزله، حيث قام الأول بإطلاق النيران من بندقية آلية، فيما قاد الثانى الدراجة النارية المستخدمة فى التخطيط لجريمة.

جارى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما نسب إليهم مناتهامات بقتل المجنى عليه.

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