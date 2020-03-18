جامعة المنصورة تنفي إصابة أحد أعضاء هيئة التدريس بكورونا

أصدرت جامعة المنصورة بيانا أكدت فيه أنه من منطلق الحرص على مبدأ الشفافية في نشر كل ما يستجد من أخبار وتطورات تعرض الدكتور " ح. ا " من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لاشتباه بإصابته بفيروس كورونا covid 19 ".





وقال البيان "ولأنه يعلم تمام مسئوليته تجاه مرضاه ومجتمعه قام بعزل نفسه ذاتيا ثم توجه لسحب عينة منه ومن زوجته وإرسالها إلى المعامل المركزية والتى أظهرت سلبية الإصابة بفيروس كورونا covid 19 لكليهما".





وأشار إلى أن القطاع الطبي داخل مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة من أطباء وهيئة التمريض والصيادلة والعاملين بالمستشفيات يتصدر الصفوف بكل شجاعة وثبات في الحرب ضد انتشار فيروس كورونا، غير مبالين بأى شيء سوى أداء واجبهم الوطني والمجتمعى.





وطالب البيان الجميع بعدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات وقال لابد ان نعي تماما مسئولياتنا ونعلم المخاطر التي نواجهها ولكنه الواجب والرسالة وحب الوطن والاهل وقانا الله جميعا كل الشرور...



