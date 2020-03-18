أسامة نبيه يكشف كواليس خناقة كهربا وكوبر في كأس العالم

كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، كواليس "خناقة" محمود عبد المنعم "كهربا" مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أثناء مجريات مباراة السعودية في كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا بذلك التوقيت.





وقال نبيه، في أثناء حواره على فضائية "أون تايم سبورتس" : "دخل كهربا كبديل في مباراة السعودية وطلبنا أداء بعض المهام الدفاعية وأعطينا له تعليمات بالعودة إلى منتصف الملعب، لكنه لم يلتزم بها وانفعل".





وأضاف: "قام كهربا بالتلويح بيده إلينا بما معناه "انتوا روحتوا خلاص"، لكني تحدثت معه وقلت له الدنيا صغيرة وخلي بيننا حالة ود".





وأكمل: "بالتأكيد سيكون لتلك الواقعة أثر كبير في المستقبل حال عودتي إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليس لحزني من هذا الموقف ولكن لأن سلوك هذا اللاعبين لا يتغير، وهو ما رأيناه في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك".





وأكد لاعب ومدرب الزمالك السابق: "لست حزينا من انتقاله للأهلي وأتمنى له التوفيق مع الأحمر، لكن سلوكه يغلب عليه عكس لاعبين آخرين، كهربا يحتاج مجهودا كبيرا في العمل معه حتى يعطيط مردودا جيدا".





وأتم أسامة نبيه قائلا: "أعترف بارتكابنا عدة أخطاء أمام السعودية مما تسبب في خسارتنا، كان يجب أن نبدأ بسعد سمير أو أحمد المحمدي في الدفاع، ومحمود كهربا أو محمود شيكابالا في الهجوم، لكننا أصرينا على التشكيل وعدم التدوير".





يذكر أن منتخب مصر ودع نهائيات كأس العالم من دور المجموعات بعد 3 خسائر تكبدها الفراعنة، بعد أن أسفرت القرعة عن وقوعه مع صاحب الأرض المنتخب الروسي رفقة الأوروجواي و السعودية .