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مرأة

أسرع رجيم لتحويل جسمك لماكينة حرق ورفع مناعتك

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:50 ص
حرق دهون
حرق دهون
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لمياء الياسين
برجيم بسيط يمكنك التخلص من الكيلوجرامات التى اكتسبتها طوال فصل الشتاء وتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون   فى 7 أيام فقط ورفع مناعة جسمك فى الوقت نفسه إليك خطة الرجيم يقدمها موقع برايت سايد.

. إليك خطة الريجيم: 
وجبة الفطور يوميًا:
كوب عصير من البرتقال
بعد ساعة بيضة مسلوقة + طبق سلاطة


اليوم الأول:
الغداء:  طبق خضار سوتيه مضاف إليه الجنزبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون 

العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الاخضر

اليوم الثاني:
الغداء: سمك مشوى  + طبق سلاطة كبير

العشاء:

اليوم الثالث:
الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والجنزبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.
العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل.

اليوم الرابع والخامس :
الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.
العشاء: كوب من الاعشاب ..جنزبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.

اليوم السادس والسابع :
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.
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