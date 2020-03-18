أسرع رجيم لتحويل جسمك لماكينة حرق ورفع مناعتك

برجيم بسيط يمكنك التخلص من الكيلوجرامات التى اكتسبتها طوال فصل الشتاء وتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون فى 7 أيام فقط ورفع مناعة جسمك فى الوقت نفسه إليك خطة الرجيم يقدمها موقع برايت سايد.
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. إليك خطة الريجيم:
وجبة الفطور يوميًا:
كوب عصير من البرتقال
بعد ساعة بيضة مسلوقة + طبق سلاطة
اليوم الأول:
الغداء: طبق خضار سوتيه مضاف إليه الجنزبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون
العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الاخضر
اليوم الثاني:
الغداء: سمك مشوى + طبق سلاطة كبير
العشاء:
اليوم الثالث:
الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والجنزبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.
العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل.
اليوم الرابع والخامس :
الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.
العشاء: كوب من الاعشاب ..جنزبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.
اليوم السادس والسابع :
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.
العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.