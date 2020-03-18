أسرع رجيم لتحويل جسمك لماكينة حرق ورفع مناعتك

برجيم بسيط يمكنك التخلص من الكيلوجرامات التى اكتسبتها طوال فصل الشتاء وتحويل جسمك لمكينة لحرق الدهون فى 7 أيام فقط ورفع مناعة جسمك فى الوقت نفسه إليك خطة الرجيم يقدمها موقع برايت سايد.







. إليك خطة الريجيم:

وجبة الفطور يوميًا:

كوب عصير من البرتقال



بعد ساعة بيضة مسلوقة + طبق سلاطة







اليوم الأول:الغداء: طبق خضار سوتيه مضاف إليه الجنزبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهونالعشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الاخضراليوم الثاني:الغداء: سمك مشوى + طبق سلاطة كبيرالعشاء:اليوم الثالث:الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضاف إليها القرفة والجنزبيل + طبق كوسة سوتيه كبير.العشاء: كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الجنزبيل.اليوم الرابع والخامس :الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى.العشاء: كوب من الاعشاب ..جنزبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.اليوم السادس والسابع :الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.العشاء: كوب زبادى بمضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.