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منوعات

وفاة أول كلب في العالم بفيروس كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
توفي أول كلب في العالم مصاب بالفيروس التاجي في هونج كونج بعد أن أعلن خلوه من المرض وعاد إلى منزله مع صاحبه.

كان الكلب "بوميرانيان" البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أصيب بمرض COVID-19 الشهر الماضي، وتم عزله في منشأة حكومية لكنه عاد إلى منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال متحدث باسم إدارة الزراعة وصيد الأسماك والمحافظة في هونج كونج: "علمت الإدارة من مالك الكلب أنها توفت في 16 مارس، وقالت صاحبة الكلب إنها ليست على استعداد لتشريح الجثة لدراسة سبب الوفاة، ولن تسمح بذلك".

وقد اختبر الكلب في خمسة تحليلات أنفية وشفوية الشهر الماضي وكانت النتيجة إيجابية بنسبة بسيطة، ومع ذلك، في اختبارين تم إجراؤهما في 12 و13 مارس، كانت الحيوانات الأليفة سلبية، لذلك تم السماح لها بالعودة إلى المنزل.
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