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فن

أحمد جمال يطالب متابعيه بالبقاء فى منازلهم.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:26 ص
احمد جمال
احمد جمال
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سيد احمد
ناشد الفنان أحمد جمال متابعيه بضرورة البقاء فى منازلهم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.


ونشر أحمد جمال صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".



وعلق أحمد جمال فيها قائلا: " الأولوية للبقاء في المنزل 
رجاءً التزموا منازلكم حرصًا على حياة الجميع
#خليك_في_البيت ".


وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


ربنا يستر - قاعدين والله - انا كدة كدة من غير كورونا قعده 


و أكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن 75% من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الخمس أيام الماضية هم من المخالطين للمصابين السابقين بالفيروس، مضيفة أن القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.



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