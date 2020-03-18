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أخبار العالم

حصيلة المتعافين 15.. شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:49 ص
الكويت
الكويت
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وهم كويتيون (مواطنتان ومواطن).



وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين ب(كورونا) تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

وأعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار جهود دولة الكويت المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي وبتوجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقدمت البلاد بتبرع بقيمة أربعين مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعمًا لجهودها البناءة في مكافحة الوباء.

وأضاف الجار الله في بيان أن المنظمة ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، ودعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة.
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