في عيد ميلاده.. ساسي «الفاتح الجديد لمدرسة الفن والهندسة»

يُمكن القول إن ساسي هو الفاتح الجديد لهذه المدرسة"، لذلك اكتسب شعبية أوسع بين أوساط جمهور الزمالك، الذين انهالوا عليه بالتهاني بوصوله لربيعه الـ28.



لقب المايسترو لم يُطلق من فراغ على الدولي التونسي ، الذي يعد العقل المفكر للزمالك، وسببًا مباشرًا في تتويجاته الأخيرة، ولطالما عانى الزمالك من اللمسة الإبداعية في غيابه.



منذ قدومه أعطى ساسي الإضافة لوسط ملعب الزمالك من الظهور الأول، وحجز مكانه مباشرة، وجذب آهات الجماهير بفضل لمساته المبدعة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها وصناعة الفرص وتمريراته الدقيقة.

ورغم أن ساسي لم يكن في مستواه المعهود حاليًا، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ولكن يبقى اللاعب التونسي له دور محوري وعازف الألحان في سيمفونية باتريس كارتيرون. منذ قدومه أعطى ساسي الإضافة لوسط ملعب الزمالك من الظهور الأول، وحجز مكانه مباشرة، وجذب آهات الجماهير بفضل لمساته المبدعة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها وصناعة الفرص وتمريراته الدقيقة.





وبعد انتقاله للزمالك في صيف 2018، شارك ساسي في 66 مباراة حتى الآن، وتمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة، و51 فرصة.



