في عيد ميلاده.. ساسي «الفاتح الجديد لمدرسة الفن والهندسة»

في فلكلور كرة القدم المصرية، اعتاد جمهور الزمالك على جمالية الأداء في الملعب حتى لو كانت النتيجة هي الخسارة، ومن هنا جاء لقب "مدرسة الفن والهندسة"، وعبر تاريخ النادي، مر أصحاب اللمسة الجمالية التي تعزز هذا اللقب، وآخرهم فرجاني ساسي.
لقب المايسترو لم يُطلق من فراغ على الدولي التونسي، الذي يعد العقل المفكر للزمالك، وسببًا مباشرًا في تتويجاته الأخيرة، ولطالما عانى الزمالك من اللمسة الإبداعية في غيابه.
منذ قدومه أعطى ساسي الإضافة لوسط ملعب الزمالك من الظهور الأول، وحجز مكانه مباشرة، وجذب آهات الجماهير بفضل لمساته المبدعة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها وصناعة الفرص وتمريراته الدقيقة.
يُمكن القول إن ساسي هو الفاتح الجديد لهذه المدرسة"، لذلك اكتسب شعبية أوسع بين أوساط جمهور الزمالك، الذين انهالوا عليه بالتهاني بوصوله لربيعه الـ28.
لقب المايسترو لم يُطلق من فراغ على الدولي التونسي، الذي يعد العقل المفكر للزمالك، وسببًا مباشرًا في تتويجاته الأخيرة، ولطالما عانى الزمالك من اللمسة الإبداعية في غيابه.
منذ قدومه أعطى ساسي الإضافة لوسط ملعب الزمالك من الظهور الأول، وحجز مكانه مباشرة، وجذب آهات الجماهير بفضل لمساته المبدعة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها وصناعة الفرص وتمريراته الدقيقة.
ورغم أن ساسي لم يكن في مستواه المعهود حاليًا، بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ولكن يبقى اللاعب التونسي له دور محوري وعازف الألحان في سيمفونية باتريس كارتيرون.
وبعد انتقاله للزمالك في صيف 2018، شارك ساسي في 66 مباراة حتى الآن، وتمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة، و51 فرصة.
واستطاع المايسترو أن يتوج مع الزمالك بـ 5 بطولات في عام ونصف العام، وهي: كأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر المصري، حيث لعب فيها جميعًا دورًا بارزًا، سواء من خلال الأهداف التي سجلها، أو صناعة الفرص.