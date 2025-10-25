خبير اقتصادي: قطاع الرعاية الصحية في مصر ما زال في بداياته

أكد الخبير الاقتصادي هشام حسن أن قطاع الرعاية الصحية في مصر لم يبدأ بعد عمله الحقيقي كمحرك استثماري فعال، مشيرًا إلى أن حجم الطلب على الخدمات الصحية في مصر يفوق حجم المعروض بأكثر من أربعة أضعاف، ما يفتح آفاقًا كبيرة للنمو والاستثمار.

تحول عالمي نحو الرعاية الفندقية

أوضح حسن خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن هناك تحولًا جوهريًا في مفهوم الرعاية الصحية من تقديم الخدمات الطبية الأساسية إلى ما يُعرف بـ"الرعاية الفندقية"، التي تجمع بين الرعاية الطبية والرفاهية المعيشية، وهو اتجاه عالمي بدأ يشق طريقه إلى السوق المصري.

فرص استثمارية واسعة في المستشفيات الخاصة والحكومية

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المستشفيات الخاصة وتطوير الخدمات الحكومية يمثل فرصة ذهبية للاستثمار خلال السنوات المقبلة، مع الإشارة إلى أن خطة التأمين الصحي الشامل تواجه تحديات في تغطية المحافظات الكبرى مثل القاهرة بسبب كثافة السكان وارتفاع الاحتياجات الطبية.

البورصة نقطة تحول للقطاع الصحي

أكد حسن أن طرح شركات الرعاية الصحية في البورصة سيكون نقطة تحول مهمة، إذ يتيح تدفق رؤوس أموال جديدة ويعزز الشفافية والمنافسة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء.