بايرن ميونخ يستهدف ضم نجم مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن مسئولي نادي بايرن ميونخ الألماني يسعون لحسم صفقة انتقال الألماني الشاب ليروي ساني جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في محاولة للحصول على اللاعب قبل دخول العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة في مفاوضات ضم اللاعب في انتقالات الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن النادي البافاري يرغب في تدعيم صفوفه الهجومية، ويواصل عمله لسرعة حسم الصفقة في ظل اهتمام بالغ من الريال، وبرشلونة، باللاعب.

وأشارت إلى اجتماع سري عُقد بين صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي الألماني، ومسؤولي وكالة "LIAN Sports"، التي تمثل الثنائي ساني، وجيروم بواتينج، مدافع البايرن، وذلك لمناقشة بعض الأمور، التي يأتي على رأسها رغبة النادي البافاري في جلب ساني، إلى ملعب أليانز أرينا.

وأكدت الصحيفة أنَّ المحادثات بين الطرفين مستمرة منذ فترة طويلة، قبل أن يصل ممثلو ساني، لمدينة ميونخ الأسبوع الماضي، لمواصلة التفاوض.

وبدأت الوكالة، محادثاتها مع مسؤولي بايرن بعدما استطاعت إقناع ساني بالتحول إليها، وترك ممثليه السابقين في إبريل الماضي.