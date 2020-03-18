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أصل الحكاية

ساعة بـ ربع مليون دولار لزوج فاشونيستا كويتية تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:43 م
صورة لزفاف فوز الفهد
صورة لزفاف فوز الفهد وزوجها
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ميـــس رضــا
تصدر اسم الفاشونيستا الكويتية فوز الفهد، خلال الساعات الماضية تريند الكويت، بعد اهتمام عدد كبير من متابعيها ورواد "تويتر" بالتقصي عن أدق تفاصيل زواجها من مواطنها رجل الأعمال الثري عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف الصراف.

وأظهرت صورة جمعت بين "الفهد" وزوجها تم تداولها على نطاق واسع؛ ساعة يد عبد اللطيف، ليتبين أنها ساعة من طراز لا يرتديه إلا فئة الأثرياء، وأنه مهتم باستعراض ثرائه الفاحش، حيث تعمد إظهار ساعة يده التى أشعلت موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

الساعة من ماركة الساعات السويسرية الفاخرة "فاشيرون كونستانتين"، وطرازها بالتحديد هو "مالت توربيون سكيلتون" غير المتاح من قبل الشركة إلا حسب الطلب، غير أن أقل سعر ساعة من هذا الطراز يكون في حدود 170 ألف دولار أمريكي.

ويبدو أن ساعة زوج فوز الفهد عبد اللطيف الصراف تتجاوز هذا الثمن بكثير، ومن المرجح أنه يتجاوز ربع مليون دولار.

وفاشيرون كونستانتين هي شركة سويسرية لتصنيع الساعات الفاخرة، وهي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للساعات في العالم مع تاريخ صناعة مستمر دون انقطاع منذ تأسيس الشركة عام 1755.

ومن أشهر ملاك ساعات فاشيرون كونستانتين عبر التاريخ؛ إمبراطور فرنسا العظيم نابليون بونابرت، والملك فؤاد في مصر، والبابا بيوس الحادي عشر، بالإضافة إلى شخصيات معاصرة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وتتفاوت الساعات حسب التصميم ودقة الصناعة اليدوية والمواد الثمينة المستخدمة من الذهب والمجوهرات وأنواع الألماس، حيث لا حدود لما يمكن الحصول عليه مقابل الثمن المناسب.
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