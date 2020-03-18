محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخطط الإستراتيجى لمدينة السنبلاوين وذلك بحضور المهندسة سماح المحمدي مدير عام العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ،ويأتي اعتماد المخطط الاستراتيجى من قبل محافظ الدقهلية تمهيدا لإرساله للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الإجراءات القانونية واعتماده من السيد المهندس وزير الإسكان.
وقد أوضح مختار أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية تحقق أهداف التنمية المستدامة ومرتكز أساسي للتنمية العمرانية ، وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030
وأضاف محافظ الدقهلية أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق الكامل من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والقوات المسلحة لتحقيق التنمية المستدامة بالدقهلية
وقد أوضحت مدير عام التخطيط العمرانى ان المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين شمل تعديل شبكة من الطرق التى كان يصعب تنفيذها نظرا لعروض الشوارع وايضا تعديل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرا على المواطنين ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والنظرة المستقبلية للمدن على النحو الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقد كلف محافظ الدقهلية مدير عام التخطيط العمرانى بسرعة إنهاء كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والأحياء والقرى وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم واستصدار تراخيص البناء لهم والحد من البناء على الأراضى الزراعية ومنع العشوائيات.
ومن جانبها أشارت مدير عام التخطيط العمرانى بالدقهلية الحرص الكامل على تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية موضحة انه سبق وان اعتمد سيادته عدد 4 مخططات تفصيلية جديدة وايضا تعديل 13 مخططا تفصيليا من التى كانت موجودة كما تم الانتهاء من إعداد خرائط الأحوزة المقترحة للتصالح للاماكن خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع بما يزيد على 2500 خريطة من قبل المشكلة بعضوية مدير عام التخطيط العمرانى بالدقهلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة تمهيدا لعرضها على اللجان المشكلة الخاصة بقانون التصالح 17 لسنة 2017 وذلك لتفعيلها على مستوى المحافظة، كما أنه يجري الإعداد لاعتماد 16 مخططا تفصيليا لـقرى مركز المنصورة.