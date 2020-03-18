محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخطط الإستراتيجى لمدينة السنبلاوين وذلك بحضور المهندسة سماح المحمدي مدير عام العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ، ويأتي اعتماد المخطط الاستراتيجى من قبل محافظ الدقهلية تمهيدا لإرساله للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الإجراءات القانونية واعتماده من السيد المهندس وزير الإسكان.





وقد أوضح مختار أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية تحقق أهداف التنمية المستدامة ومرتكز أساسي للتنمية العمرانية ، وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030





وأضاف محافظ الدقهلية أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق الكامل من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والقوات المسلحة لتحقيق التنمية المستدامة بالدقهلية





وقد أوضحت مدير عام التخطيط العمرانى ان المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين شمل تعديل شبكة من الطرق التى كان يصعب تنفيذها نظرا لعروض الشوارع وايضا تعديل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرا على المواطنين ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والنظرة المستقبلية للمدن على النحو الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة .





وقد كلف محافظ الدقهلية مدير عام التخطيط العمرانى بسرعة إنهاء كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والأحياء والقرى وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم واستصدار تراخيص البناء لهم والحد من البناء على الأراضى الزراعية ومنع العشوائيات.



