أمن القاهرة تستجيب لالتماس "كفيف" وتساعده في صرف المعاش

استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة لالتماس مواطن "كفيف" ومساعدته في صرف المعاش الخاص به.





وورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن "كفيف" بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة التمس خلاله مساعدته في صرف المعاش الخاص به من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.





على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدته في صرف المعاش الخاص به وإعادته لمسكنه مرة أخرى.



