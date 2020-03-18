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حوادث

أمن القاهرة تستجيب لالتماس "كفيف" وتساعده في صرف المعاش

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة لالتماس مواطن "كفيف" ومساعدته في صرف المعاش الخاص به. 

وورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن "كفيف" بالمعاش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة التمس خلاله مساعدته في صرف المعاش الخاص به من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

على الفور تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن المذكور، واصطحابه إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدته في صرف المعاش الخاص به وإعادته لمسكنه مرة أخرى. 

وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسه، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
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