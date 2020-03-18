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رياضة

مجدى عبدالغنى: رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:38 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
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يسرى غازى
كشف مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن مصير تواجد رمضان صبحي نجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى صفوف الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري.

قال البلدوزر عبر تصريحات تليفزيونية: سيكون من الصعب وجود رمضان صبحي في الأهلي الفترة المقبلة رغم احتياج النادي له بسبب المبلغ الكبير الذي طلبه نادي هيدرسفيلد الإنجليزى للتخلي عن خدمات اللاعب للقلعة الحمراء.

تابع: النادى الإنجليزى طلب من الأهلي للاستغناء عن رمضان صبحي مبلغ مالى قدره 9 ملايين جنيه استرليني مشددا على أنه من الصعب أن الأهلى يشتري اللاعب ويعيده إلى صفوف القلعة الحمراء.
 
أضاف: ما حدث مع حسين الشحات من شراء للاعب بمبلغ خيالي كان استثناء ولظروف معينة ولن يتكرر الرقم المدفوع فى حسين الشحات مرة أخرى فى صفقات القلعة الحمراء فى قادم الأيام.

أشار إلى أنه سبق للنادي الأهلي الحصول على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة عامين ونصف بمبلغ مالى بلغ قدره 3 ملايين و200 ألف يورو فيما سبق وأن باع النادى الأهلى اللاعب لنظيره الإنجليزى بـ 4 ملايين فقط. 

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