تعليم القاهرة: تعليمات بتسجيل المواد الدراسية على CD وإتاحتها للطلبة

كما نوه محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات على مراجعة شرح الدروس وتسجيلها من قبل الموجه العام والموجه الأول قبل بثها

كما أكد على ترجمة تلك الدروس بلغة الإشارة لإتاحة الفرصة للطلبة الصم وضعاف السمع وبثها على موقع المديرية .