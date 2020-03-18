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تعليم

تعليم القاهرة: تعليمات بتسجيل المواد الدراسية على CD وإتاحتها للطلبة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:40 م
مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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ياســـمين بدوي
اجتمع أمس الثلاثاء محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمديري عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية
بشأن التأكيد على كافة الإجراءات الإحترازية الراهنة التي تقوم بها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، وجه مدير تعليم القاهرة مديرى العموم لتنفيذ قرار معالى الوزير والمحافظ رقم2400 لسنة 2020 فيما يخص الفئات المستحقة الاجازات الاستثنائية خلال الفترة الراهنة حتى نهاية شهر مارس لتخفيض العمالة.

كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من المواد الدراسية المختلفة وتسجيلها على اقراص مدمجة (CD) ، وارسال نسخة للمدارس وإتاحتها لجميع الطلبة ورفعها على موقع المديرية ومواقع الإدارات التعليمية

وشدد عطية على استمرار غلق صفحات المدارس الإلكترونية والبث من خلال موقع الإدارة التعليمية ومن جانبه .. أكد  محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية على مساهمة المديرية في إجراءات صيانة مدارس الإدارات التعليمية التي تضررت من سوء الاحوال الجوية وفق احتياجات كل إدارة تعليمية.

كما نوه محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات على مراجعة شرح الدروس وتسجيلها من قبل الموجه العام والموجه الأول قبل بثها
كما أكد على ترجمة تلك الدروس بلغة الإشارة لإتاحة الفرصة للطلبة الصم وضعاف السمع وبثها على موقع المديرية .
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