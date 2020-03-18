لأجل غير مسمى.. تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قراره بتأجيل جميع مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2020، حتى إشعار آخر وجاء ذلك في أعقاب فرض المزيد من الإجراءات الوقائية وقيود السفر، التي اعتمدتها الكثير من الحكومات، نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).





وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر في وقت سابق تأجيل مباريات دور المجموعات، لمنطقة غرب آسيا.





وجاء القرار الجديد ليشمل جميع مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، المزمعة خلال مارس الجاري وأبريل المقبل، في المناطق الخمس بالقارة.





وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان، عبر موقعه الرسمي: "الاتحاد سيراقب الموقف، قبل اتخاذ قرار حول استئناف مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2020".



